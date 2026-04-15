  Шахтер может отправить двух легионеров в аренду в обмен на вингера
15 апреля 2026, 08:36 | Обновлено 15 апреля 2026, 08:37
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Защитник Диего Арройо и вингер Лукас Феррейра могут покинуть донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Tres Prontos.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги предложил «Атлетико» Паранаэнсе двух футболистов в обмен на бразильского вингера Бруниньо. В Бразилии думают над предложением.

Бруниньо провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Бразилец может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.

Ранее был назван арбитр на поединок АЗ – «Шахтер».

Назван арбитра на поединок четвертьфинала ЛК АЗ – Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал эквадорского вингера
РИЗНЫК: «У нас перевес в 3 очка. И надо сохранять концентрацию в Алкмаре»
трансферы Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ Бруниньо (Бруно Брага Рамос) чемпионат Бразилии по футболу Диего Арройо Лукас Феррейра
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 15 апреля 2026, 08:48 2
Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

Еврокубки с Ярославом Перканюком
Футбол | 14 апреля 2026, 11:15 0
Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше

Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14.04.2026, 14:27
Футбол | 14.04.2026, 14:27
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Футбол | 15.04.2026, 03:02
Футбол | 15.04.2026, 03:02
ФОТО. Марадону «убили»: на суде показали новые шокирующие кадры
Футбол | 15.04.2026, 01:12
Футбол | 15.04.2026, 01:12
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
13.04.2026, 09:21
