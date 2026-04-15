Украина. Премьер лига15 апреля 2026, 08:36 | Обновлено 15 апреля 2026, 08:37
Шахтер может отправить двух легионеров в аренду в обмен на вингера
Диего Арройо и Лукас Феррейра могут отправиться в «Атлетико» Паранаэнсе
Защитник Диего Арройо и вингер Лукас Феррейра могут покинуть донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Tres Prontos.
По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги предложил «Атлетико» Паранаэнсе двух футболистов в обмен на бразильского вингера Бруниньо. В Бразилии думают над предложением.
Бруниньо провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Бразилец может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.
