Шахтер может отправить двух легионеров в аренду в обмен на вингера

Защитник Диего Арройо и вингер Лукас Феррейра могут покинуть донецкий «Шахтер». Об этом сообщает Tres Prontos.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги предложил «Атлетико» Паранаэнсе двух футболистов в обмен на бразильского вингера Бруниньо. В Бразилии думают над предложением.

Бруниньо провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Бразилец может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.

