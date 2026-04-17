Украина. Премьер лига17 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:00
883
3
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
Игра пройдет 3 мая
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26 тура чемпионата Украины. В этом туре состоится матч между Динамо и Шахтером. Игра пройдет 3 мая.
Интересно, что в этот же день пройдет еще один топ-поединок – встреча Металлиста 1925 и Полесья.
26 тур
1 мая (пятница)
Полтава – Кривбасс 15:30
2 мая (суббота)
Александрия – Колос 13:00
Верес – Эпицентр 15:30
Карпаты – ЛНЗ 18:00
3 мая (воскресенье)
Оболонь – Кудровка 13:00
Металлист 1925 – Полесье 15:30
Динамо – Шахтер 18:00
4 мая (понедельник)
Рух – Заря 18:00
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 апреля 2026, 18:18 2
Тренер киевлян недоволен судейством
Футбол | 17 апреля 2026, 08:41 11
Команду может возглавить Мальдера
Футбол | 16.04.2026, 23:22
Теннис | 17.04.2026, 18:05
Бокс | 16.04.2026, 23:51
топ-матч ? уже лет 5 как не топ (
Рінат Леонідович буде? Хотілось би його побачити на трибуні стадіону Динамо імені В.В.Лобаноського.
динамо виграє
Популярные новости
17.04.2026, 09:05
16.04.2026, 07:00 1
16.04.2026, 06:23 14
16.04.2026, 10:13 4
16.04.2026, 08:49 16
15.04.2026, 23:59 48
15.04.2026, 16:35 16
16.04.2026, 14:27 1