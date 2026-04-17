Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:00
Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ

Игра пройдет 3 мая

17 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:00
ФК Шахтер

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26 тура чемпионата Украины. В этом туре состоится матч между Динамо и Шахтером. Игра пройдет 3 мая.

Интересно, что в этот же день пройдет еще один топ-поединок – встреча Металлиста 1925 и Полесья.

26 тур

1 мая (пятница)

Полтава – Кривбасс 15:30

2 мая (суббота)

Александрия – Колос 13:00

Верес – Эпицентр 15:30

Карпаты – ЛНЗ 18:00

3 мая (воскресенье)

Оболонь – Кудровка 13:00

Металлист 1925 – Полесье 15:30

Динамо – Шахтер 18:00

4 мая (понедельник)

Рух – Заря 18:00

Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
топ-матч ? уже лет 5 как не топ ( 
Ответить
+2
Рінат Леонідович буде? Хотілось би його побачити на трибуні стадіону Динамо імені В.В.Лобаноського. 
Ответить
0
динамо виграє
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем