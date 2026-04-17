Динамо – Шахтер. Стало известно, когда состоится топ-матч УПЛ

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 26 тура чемпионата Украины. В этом туре состоится матч между Динамо и Шахтером. Игра пройдет 3 мая.

Интересно, что в этот же день пройдет еще один топ-поединок – встреча Металлиста 1925 и Полесья.

26 тур

1 мая (пятница)

Полтава – Кривбасс 15:30

2 мая (суббота)

Александрия – Колос 13:00

Верес – Эпицентр 15:30

Карпаты – ЛНЗ 18:00

3 мая (воскресенье)

Оболонь – Кудровка 13:00

Металлист 1925 – Полесье 15:30

Динамо – Шахтер 18:00

4 мая (понедельник)

Рух – Заря 18:00