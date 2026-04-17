Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта

17 апреля 2026, 18:02 | Обновлено 17 апреля 2026, 19:04
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, станет соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 7) в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

В четвертьфинальном поединке Мухова в трех сетах нанесла поражение третьей ракетке мира Коко Гауфф из США за 2 часа и 24 минуты.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 6:3, 5:7, 6:3

Мухова в седьмой раз сыграла против Гауфф и впервые одержала победу. По количеству выигранных сетов у Коко солидное преимущество – 12:3.

Каролина прошла в четвертый полуфинал в 2026 году. Мухова в 19-й раз в карьере переиграла оппонентку из топ-10 рейтинга WTA.

Свитолина ранее трижды встречалась с Муховой на уровне Тура и трижды обыграла чешку: в 2019 году в Дохе (хард) и на Уимблдоне (трава), в 2025 году в Майами (хард).

Элина 17 апреля в своем четвертьфинальном поединке разобралась с Линдой Носковой.

Наполягаю, що з Мушкою буде простіше, ніж було б з Коко. А то замінусували 
Гофф і гравчиня і людина чудова. Але автівка, на жаль, тільки одна.
