Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Элина встретится с Каролиной Муховой, которая в трех сетах одолела Коко
Чешская теннисистка Каролина Мухова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, станет соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 7) в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
В четвертьфинальном поединке Мухова в трех сетах нанесла поражение третьей ракетке мира Коко Гауфф из США за 2 часа и 24 минуты.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/4 финала
Каролина Мухова (Чехия) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 6:3, 5:7, 6:3
Мухова в седьмой раз сыграла против Гауфф и впервые одержала победу. По количеству выигранных сетов у Коко солидное преимущество – 12:3.
Каролина прошла в четвертый полуфинал в 2026 году. Мухова в 19-й раз в карьере переиграла оппонентку из топ-10 рейтинга WTA.
Свитолина ранее трижды встречалась с Муховой на уровне Тура и трижды обыграла чешку: в 2019 году в Дохе (хард) и на Уимблдоне (трава), в 2025 году в Майами (хард).
Элина 17 апреля в своем четвертьфинальном поединке разобралась с Линдой Носковой.
Видеообзор матча
Фото с матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У киевлян больше шансов попасть в еврокубки через национальный кубок, но и в УПЛ халтурить не стоит
Поединок 1/4 финала состоится 17 апреля не ранее 16:00 по Киеву
Гофф і гравчиня і людина чудова. Але автівка, на жаль, тільки одна.