Марта Костюк – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы США Энн Ли (WTA 36). Встреча начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в полуфинале встретится с Татьяной Марией (Германия, WTA 63).

