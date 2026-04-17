  4. Костюк раскритиковал арбитров в матчах Динамо: «Что там смотреть 10 минут?»
17 апреля 2026, 18:35 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:55
Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 3:1. Игру оценил наставник киевлян Игорь Костюк, который недоволен судейством в последних матчах.

«Пропустили первыми, но дальше было преимущество у нас. Создали много моментов, которые перешли в голы. Два поражения 0:1 было? Игроки все понимают, дополнительная мотивация не нужна. Команда в процессе становления, идет поиск новых связей. Где-то нет стабильности у молодых игроков. Но после двух поражений была агрессия в атаке, могли больше забить. Видел ту команду, которую хотел бы видеть. Заслуга футболистов. И была реализация моментов».

« С Карпатами забрали наш мяч, а было еще время и могли там победить. Это было и с Металлистом 1925, где была игра рукой у соперника. Нужно было ставить пенальти. Подыгрывют рукой – нам засчитывают гол».

«Сегодня чистая игра рукой – что там смотреть 10 минут? Смотрит VAR, где все ясно и даже не нужно смотреть», – сказал Костюк.

Комментарии 5
Все правильно. Пока монзулиха получает свои 30 сребряников от ахметки, надо понимать, что В КАЖДОМ матче судьи будут гадить Динамо. Поэтому надо стиснуть зубы, бороться и побеждать. По другому никак. Реализовывать свои моменты, коих в каждой игре у Динамо полно. И все будет хорошо.
володарка Кубку "Дупа зі свистком"
керує суддями в УАФ!!!
це якась х..ня, йпрст...
Синдром Балакіна.
VAR вб'є футбол. 
