Синнер еще не подтвердил участие на Мастерсе в Мадриде

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер еще не подтвердил участие на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Синнер после победы на Мастерсе в Монте-Карло взял несколько дней выходных. Янник с командой пока не приняли решение об участии на тысячнике в Испании, – сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Теннисист приедет в столицу Испании на церемонию награждения Laureus World Sports Awards, которая состоится 20 апреля.

Янник представлен в номинации «Спортсмен года». Также в этой номинации представлен и испанский теннисист, второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас, который официально снялся с Мастерса в Мадриде из-за травмы.

Синнер и Алькарас пропустили тысячник в Мадриде в 2025 году. Карлос снялся с турнира также из-за травмы, которую он получил в финальном поединке на пятисотнике в Барселоне против датчанина Хольгера Руне, а Янник не участвовал из-за трехмесячной дисквалификации (отстранение было связано с антидопинговым расследованием).