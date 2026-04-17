ATP
17 апреля 2026, 18:16 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:19
Синнер еще не подтвердил участие на Мастерсе в Мадриде

Теннисист приедет в столицу Испании на церемонию награждения Laureus-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер еще не подтвердил участие на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Синнер после победы на Мастерсе в Монте-Карло взял несколько дней выходных. Янник с командой пока не приняли решение об участии на тысячнике в Испании, – сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Теннисист приедет в столицу Испании на церемонию награждения Laureus World Sports Awards, которая состоится 20 апреля.

Янник представлен в номинации «Спортсмен года». Также в этой номинации представлен и испанский теннисист, второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас, который официально снялся с Мастерса в Мадриде из-за травмы.

Синнер и Алькарас пропустили тысячник в Мадриде в 2025 году. Карлос снялся с турнира также из-за травмы, которую он получил в финальном поединке на пятисотнике в Барселоне против датчанина Хольгера Руне, а Янник не участвовал из-за трехмесячной дисквалификации (отстранение было связано с антидопинговым расследованием).

По теме:
Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде
Джокович не будет участвовать на Мастерсе в Мадриде в этом году
ДЖОКОВИЧ: «Я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но я постараюсь»
Янник Синнер ATP Мадрид
Алина Грушко Источник: La Gazzetta dello Sport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17 апреля 2026, 06:47 21
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 21:41 5
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций

Пройдя АЗ Алкмаар, горняки встретятся с Фиорентиной или Кристал Пэлас

Марта Костюк – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 16:31
Марта Костюк – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Марта Костюк – Энн Ли. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
Футбол | 17.04.2026, 12:12
Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Бокс | 17.04.2026, 04:05
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Популярные новости
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 2
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00 1
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 11
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 29
Бокс
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
