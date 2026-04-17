  4. Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде
17 апреля 2026, 17:53 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:03
Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде

Испанец получил травму запястья в первом круге пятисотника в Барселоне

Второй номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

«Есть новости, о которых очень тяжело сообщать. Мадрид – это мой дом, одно из самых особенных мест в моем календаре, и поэтому мне так больно, что я не смогу играть здесь второй год подряд», – написал Алькарас в социальных сетях.

Испанец получил травму запястья в матче первого круга против Отто Виртанена на пятисотнике в Барселоне. Не пресс-конференции после снятия, Карлос сказал журналистам, что травма более серьезная, чем ожидалось. Он отправился домой чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с командой, врачами и физиотерапевтом.

В 2025 году Карлос снялся с тысячника в Мадриде также из-за травмы (приводящей мышцы левой ноги), которую он получил в финальном поединке на пятисотнике в Барселоне против датчанина Хольгера Руне.

