Второй номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

«Есть новости, о которых очень тяжело сообщать. Мадрид – это мой дом, одно из самых особенных мест в моем календаре, и поэтому мне так больно, что я не смогу играть здесь второй год подряд», – написал Алькарас в социальных сетях.

Испанец получил травму запястья в матче первого круга против Отто Виртанена на пятисотнике в Барселоне. Не пресс-конференции после снятия, Карлос сказал журналистам, что травма более серьезная, чем ожидалось. Он отправился домой чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с командой, врачами и физиотерапевтом.

В 2025 году Карлос снялся с тысячника в Мадриде также из-за травмы (приводящей мышцы левой ноги), которую он получил в финальном поединке на пятисотнике в Барселоне против датчанина Хольгера Руне.