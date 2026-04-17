17 апреля в четвертьфинале теннисного турнира в Руане сыграют Марта Костюк (WTA 28) – Энн Ли (WTA 36).

Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

Марта Костюк

Вторая ракетка Украины оптимистично начала сезон, обыграла ряд теннисисток из топ-10, дошла до финала в Брисбене, где уступила Соболенко. Находясь в отличной форме, Марта выбыла на полтора месяца из-за травмы, но после возвращения показывает теннис высокого уровня.

Всего спортсменка провела 13 матчей в текущем сезоне, одержав девять побед. Костюк хорошо выглядит в Руане, в первом круге она прошла Диан Парри – 6:1, 6:4. Во втором круге удалось пройти американку Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1. Украинку устроит только победа на этом турнире, ведь она первая сеяная.

Энн Ли

Американская спортсменка не впечатляет в текущем сезоне, на ее счету всего 7 побед в 16 играх. С начала года Энн Ли потеряла две позиции в рейтинге. В Руане для теннисистки матчи складываются непросто, сначала она одолела Дарью Касаткину из Австралии – 6:7, 6:2, 6:4. Первый сет спортсменка отдала и во втором круге Рахимовой из Узбекистана – 4:6, 6:2, 6:3.

На харде Энн Ли смотрелась не лучшим образом, пока на грунте дела идут хорошо, но сейчас придется сразиться с мощной соперницей. Американка тяжело входит в матч, Костюк может не позволить вернуться в игру.

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, пока счет 1:1, причем оба матча завершились в трех сетах, предыдущие встречи были сыграны на харде.

Прогноз

Украинка справедливо котируется фаворитом предстоящей битвы, хотя спортсменки расположены близко в рейтинге. Учитывая историю очных противостояний, может получится очередная затяжная битва, возможно снова три партии.

Отдаю здесь больше шансов Костюк на успех, но поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,8 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua: Тотал геймов больше 20.5 за 1.80.