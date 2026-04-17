У Ворсклы проблемы. Руководство клуба встретилось с депутатами

Клуб Первой лиги Ворскла, который испытывает финансовые трудности, рассказал о встрече представителей руководства с депутатами местного городского совета.

Генеральный директор Максим Гарус и спортивный директор Владимир Чеснаков встретились с секретарем городского совета Екатериной Ямщиковой и представителями депутатского корпуса.

Сегодня клуб переживает сложный этап и нуждается в взвешенных управленческих решениях.

Разговор был предметным:

– проговорили управленческие ошибки, которые привели к нынешнему положению, и очертили логику дальнейших шагов.

– искали точки соприкосновения для поддержки команды, являющейся спортивным символом идентичности Полтавы.

– подчеркнули необходимость консолидации – города, бизнеса, болельщиков и самой команды. Без этого взаимодействия никакие изменения не будут стойкими.

Впереди – перезагрузка.

«Ворскла» – не просто футбольный клуб, это часть сердца Полтавы. Наша общая задача – сохранить этот актив и придать ему импульс для развития даже в такие непростые времена», — подчеркнули участники встречи.

В сжатые сроки стороны договорились предоставить собственное видение пошагового выхода из кризиса. Ожидается, что этот план может стать дорожной картой для устойчивого развития бело-зеленых.

И важно для многих полтавских детей быть в составе «Ворскла» – это цель и мотивация тренироваться и развиваться. Именно поэтому главная задача – сохранить клуб и вернуть ему конкурентоспособность.