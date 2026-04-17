Бавария останется без главного тренера в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Венсан Компани был дисквалифицирован на полуфинальный поединок из-за перебора предупреждений
Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани не сможет руководить командой в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, который состоится 28 апреля.
Соперником мюнхенского клуба станет французский ПСЖ, который на стадии 1/4 финала одолел английский «Ливерпуль» по сумме двух встреч (2:0, 2:0).
Компани получил предупреждение в противостоянии с мадридским «Реалом» (4:3) и теперь вынужден пропустить встречу с ПСЖ из-за дисквалификации:
«Я недоволен желтой карточкой, из-за которой пропущу первый матч на «Парк де Пренс». Не думаю, что заслужил ее. В таком важном матче, где на кону столько эмоций, я бы хотел, чтобы судья был немного снисходительнее.
Но команда может победить и без меня в Париже. Если Луис Энрике захочет посмотреть первый тайм с трибун, я пойду и сяду рядом с ним (улыбается).
В конце сезона нам предстоят только важные матчи. Нам придётся приложить все усилия, чтобы выйти в финал, но мы верим в себя как никогда», – подытожил Компани.
