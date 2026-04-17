Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария останется без главного тренера в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Бавария останется без главного тренера в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

Венсан Компани был дисквалифицирован на полуфинальный поединок из-за перебора предупреждений

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани не сможет руководить командой в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, который состоится 28 апреля.

Соперником мюнхенского клуба станет французский ПСЖ, который на стадии 1/4 финала одолел английский «Ливерпуль» по сумме двух встреч (2:0, 2:0).

Компани получил предупреждение в противостоянии с мадридским «Реалом» (4:3) и теперь вынужден пропустить встречу с ПСЖ из-за дисквалификации:

«Я недоволен желтой карточкой, из-за которой пропущу первый матч на «Парк де Пренс». Не думаю, что заслужил ее. В таком важном матче, где на кону столько эмоций, я бы хотел, чтобы судья был немного снисходительнее.

Но команда может победить и без меня в Париже. Если Луис Энрике захочет посмотреть первый тайм с трибун, я пойду и сяду рядом с ним (улыбается).

В конце сезона нам предстоят только важные матчи. Нам придётся приложить все усилия, чтобы выйти в финал, но мы верим в себя как никогда», – подытожил Компани.

Эмери и Симеоне снова вывели свои команды в полуфинал еврокубков
Испания и Германия ведут борьбу за дополнительную путевку в Лигу чемпионов
Реал U-19 – ПСЖ U-19. Полуфинал ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Футбол | 16 апреля 2026, 23:22 1
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось

Андрей Лунин переживает не лучшие времена в мадридском Реале

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17.04.2026, 06:47
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
Футбол | 17.04.2026, 15:52
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Теннис | 16.04.2026, 19:31
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
