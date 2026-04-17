  «С пижонством нужно что-то делать». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
17 апреля 2026, 13:51 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:52
«С пижонством нужно что-то делать». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

«Шахтер» сыграл вничью с АЗ и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги конференций

В четверг, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Шахтер» на выезде сыграл вничью 2:2 с нидерландским клубом АЗ. По сумме двух матчей украинский клуб одержал победу с суммарным счетом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Кристал Пэлас».

Болельщики рады успеху команды. В свою очередь фаны нарекают на низкую реализацию моментов и критикуют игру в защите.

Андрій: Фантастическая игра, еще одна. Даже нет претензий за пропущенные голы.

Олекса: Спасибо команде! Но с пижонством и защитой нужно что-то делать, так играть нельзя в гостях.

Александр Криз: Видно было что Шахтер сегодня не играл во всю силу. Они даже не устали.

Borys Nikitin: Главное, без напряжений прошли дальше, нужно сохранить много сил с нашим календарем.

Єгор: Если Пэлас с божьей помощью пройдем, то возьмем ЛК.

Даник: Давайте ребята все возможно, но надо работать над реализацией.

O.N.Sh.: Наконец я увидел игру Шахтера, которая заслуживает уважения. Никто не играет на удержание счета, а Шахтер играл действительно в хороший футбол. От меня, как болельщика, искренняя благодарность.

Roman: Должны забирать этот Кубок на все 100%.

Kostyantyn: Нужна победа в турнире! Чтобы ощутить снова, что такое победа в еврокубке.

Xiorc: Бомжей прошли – и на этом спасибо. А дальше уже серьёзная команда.

Половина коментарів від диванних екпердів
