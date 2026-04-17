Легенда Шахтера назвал главную проблему донецкого клуба после матча в ЛК

Легендарный экс-футболист донецкого «Шахтера» Сергей Ященко остался недоволен игрой «горняков» в обороне в матче Лиги конференций против «АЗ Алкмаара».

Подопечные Арды Турана одолели нидерландский клуб по сумме двух игр (3:0, 2:2) и завоевали путевку в полуфинал, где встретятся с английским «Кристал Пэлас»:

«Горняки» потеряли немало возможностей забить. Такое впечатление, и я наверняка не ошибаюсь, что бразильцы «Шахтера», выходя на поле, стремятся в первую очередь понравиться Арде Турану лично – сделать удачный финт, ну и конечно забить.

А надо бы включить командную игру, тогда бы и голы были забиты еще в первом тайме – как минимум пару мячей могли влететь в сетку ворот АЗ. Конечно, Туран, если сильно захочет, может сделать замечание, однако избегает этого.

Думаю, наставник «Шахтера» решил: пусть играют и творят, и когда-то все равно забьют. Вот над чем Арда Туран мог бы еще поработать, так это над действиями подопечных в обороне, особенно бразильцев.

Как и раньше, так и в поединке с АЗ, бразильцы не очень старались в защите своих ворот, и некоторые, не буду называть фамилии, откровенно игнорировали своевременный возврат на свою половину поля.

В противостоянии с более сильным соперником все это лопнет с большим грохотом, и с худшими последствиями, чем в матче с АЗ», – считает Ященко.