Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Мы уволили 15 футболистов, потому что им было безразлично»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 11:54
Василий КАЮК: «Мы уволили 15 футболистов, потому что им было безразлично»

Генеральный директор ЛНЗ рассказал о трансферах «фиолетовых»

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил большую кадровую чистку в летнее межсезонье. Менеджер выступил с важным заявлением.

«Мы летом уволили 15 футболистов. Многим из них было безразлично: выигрываем или проигрываем. Поэтому эти увольнения были важным месседжем для всех, что в ЛНЗ будут те футболисты, которые будут уважать этот клуб, которые будут играть за этот клуб, которые будут играть за этот город», – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный балл после 23 сыгранных матчей.

Василий Каюк трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: 18000.com.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Враховуючи його хавальник він на 100% знає все про гравців і футбол)))
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем