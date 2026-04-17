Василий КАЮК: «Мы уволили 15 футболистов, потому что им было безразлично»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк объяснил большую кадровую чистку в летнее межсезонье. Менеджер выступил с важным заявлением.

«Мы летом уволили 15 футболистов. Многим из них было безразлично: выигрываем или проигрываем. Поэтому эти увольнения были важным месседжем для всех, что в ЛНЗ будут те футболисты, которые будут уважать этот клуб, которые будут играть за этот клуб, которые будут играть за этот город», – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный балл после 23 сыгранных матчей.