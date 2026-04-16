Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 10:12 | Обновлено 16 апреля 2026, 10:26
ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ выступили с заявлением, обратившись к УАФ

«Фиолетовые» хотят доиграть матч PRO-Лиги, в котором им засчитали поражение

ФК ЛНЗ.

Матч PRO-Лиги между ЛНЗ U15 и харьковским Металлистом U15 завершился скандалом. Пресс-служба «фиолетовых» опубликовала официальное обращение к УАФ, раскрыв детали инцидента.

Официальное обращение к директору департамента развития футбола УАФ, Богдану Городнюку, руководству НЛМ, PRO-Лиге и академии ФК Металлист

«Хотим выразить решительную обеспокоенность по поводу решения зачисления нам поражения в матче Металлист U15 – ЛНЗ U15. Во время игры началась затяжная воздушная тревога, из-за чего был сыгран только первый тайм. По состоянию на 43 минуту игры счет был 0:1 в пользу хозяев. Более чем через два часа после начала воздушной тревоги нашему коллективу засчитали поражение.

Мы считаем, что такая практика противоречит принципам спортивной честности и соревновательной справедливости. Существует вероятность, что академия Металлист трактует эту ситуацию как возможность получения зачетных очков для клубного зачета, для содержания в PRO-Лиге.

Наша позиция четкая – мы за спортивный принцип и честные результаты, определяемые исключительно на футбольном поле, а не административными решениями в условиях форс-мажорных ситуаций.

Кроме того, каждый выезд нашей академии – это большие финансовые затраты для клуба. Поэтому мы убеждены, что вложенные ресурсы и усилия должны быть справедливо оценены, а результат определен честным путем.

Поэтому просим директора департамента развития футбола УАФ, Богдана Городнюка, руководство НЛМ, PRO-Лиги и академии ФК Металлист организовать доигрывание матча, чтобы решить судьбу этой игры по спортивному принципу», – говорится в заявлении.

ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков скандал Богдан Городнюк Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
