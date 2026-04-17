  4. Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
17 апреля 2026, 12:12
Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента

Эрсин Дестаноглу может покинуть турецкий «Бешикташ» после завершения сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрсин Дестаноглу

Донецкий «Шахтер» нацелился на трансфер голкипера турецкого «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу, которого попытается подписать во время летнего трансферного окна.

Конкуренцию украинской команде в борьбе за 25-летнего футболиста составят два представителя чемпионата Бельгии – «Брюгге» и «Вестерло».

«Бешикташ» намерен сохранить Эрсина в составе своей команде, поэтому предложит ему новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями.

В нынешнем сезоне Дестаноглу провел 26 матчей, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Эрсин защищал цвета сборных Турции разных возрастов.

Контракт голкипера истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро. После завершения кампании 2025/26 Эрсин получит статус свободного агента.

На заміну Різнику, якщо продадуть? Тоді можливо і ок
Конкуренцію Дмитру він точно не складе і немає сенсу брати, тим більше легіонера
Туран протягує.
Ну не будет Шахтер покупать кипера да ещё и легионера.. лимит же
А свой, Твардовский, совсем никакой?
