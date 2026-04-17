Шахтер нацелился на голкипера, который получит статус свободного агента
Эрсин Дестаноглу может покинуть турецкий «Бешикташ» после завершения сезона 2025/26
Донецкий «Шахтер» нацелился на трансфер голкипера турецкого «Бешикташа» Эрсина Дестаноглу, которого попытается подписать во время летнего трансферного окна.
Конкуренцию украинской команде в борьбе за 25-летнего футболиста составят два представителя чемпионата Бельгии – «Брюгге» и «Вестерло».
«Бешикташ» намерен сохранить Эрсина в составе своей команде, поэтому предложит ему новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями.
В нынешнем сезоне Дестаноглу провел 26 матчей, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Эрсин защищал цвета сборных Турции разных возрастов.
Контракт голкипера истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро. После завершения кампании 2025/26 Эрсин получит статус свободного агента.
🚨 İNGİLİZLER DUYURDU: ERSİN DESTANOĞLU İÇİN 3 DEV TALİP BİRDEN! 🏴🦅— Beşiktaşlı Adam (@BJKLI_Adam24) April 17, 2026
Altyapıdan yetişen 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu için Avrupa’nın üç farklı bölgesinden ciddi hamleler var. 🛫🧤
Belçika medyasında yer alan haberlere göre; Ersin Destanoğlu'nu Westerlo ve Club Brugge takımları yakından takip ediyor. Oyuncu için sezon sonunda Beşiktaş ile görüşme yapmaları bekleniyor.— Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) April 17, 2026
Haberde yer alan bir diğer detay ise; Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i…
Конкуренцію Дмитру він точно не складе і немає сенсу брати, тим більше легіонера