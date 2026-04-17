Экс-игрок Динамо рассказал, есть ли у Шахтера шансы одолеть Кристал Пэлас

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов поделился мнением о предстоящем противостоянии донецкого «Шахтера» и английского «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций:

«Нашим соперником в полуфинале будет представитель Английской Премьер-лиги – Кристал Пэлас». Вот там мы увидим действительно серьезный уровень сопротивления. В матче с АЗ команда бежала в контратаки солидно и на скорости.

Физически бразильцы готовы отлично: могут бежать и продавливать соперника. Однако иногда им не хватает взаимопонимания. Говорят, что нападающий должен быть эгоистом, однако есть моменты, когда необходимо сыграть прагматично исключительно на результат.

Все покажет сам матч. То, что лондонский клуб идет на 13-м месте в Премьер-лиге, ничего не значит, ведь уровень английского чемпионата – это просто космос.

У них очень сильный тренер Оливер Гласнер, который умеет строить системные команды. Они продали игроков за большие деньги. Чего стоит один Майкл Олисе, который теперь феерит в «Баварии»? При этом они продолжают навязывать борьбу в сильнейшей лиге мира.

Будем верить и болеть за то, чтобы «Шахтер» вышел в финал. Мы радуемся, что Украина получает столь важные баллы в таблицу коэффициентов.

Не будем забегать вперед, но мы все очень рады, что можем смотреть настоящую еврокубковую весну с участием нашей команды», – подытожил Богданов.