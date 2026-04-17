Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо рассказал, есть ли у Шахтера шансы одолеть Кристал Пэлас
Лига конференций
17 апреля 2026, 14:27
Экс-игрок Динамо рассказал, есть ли у Шахтера шансы одолеть Кристал Пэлас

Богданов надеется, что донецкий клуб выйдет в финал Лиги конференций, однако «горнякам» будет тяжело

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов поделился мнением о предстоящем противостоянии донецкого «Шахтера» и английского «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций:

«Нашим соперником в полуфинале будет представитель Английской Премьер-лиги – Кристал Пэлас». Вот там мы увидим действительно серьезный уровень сопротивления. В матче с АЗ команда бежала в контратаки солидно и на скорости.

Физически бразильцы готовы отлично: могут бежать и продавливать соперника. Однако иногда им не хватает взаимопонимания. Говорят, что нападающий должен быть эгоистом, однако есть моменты, когда необходимо сыграть прагматично исключительно на результат.

Все покажет сам матч. То, что лондонский клуб идет на 13-м месте в Премьер-лиге, ничего не значит, ведь уровень английского чемпионата – это просто космос.

У них очень сильный тренер Оливер Гласнер, который умеет строить системные команды. Они продали игроков за большие деньги. Чего стоит один Майкл Олисе, который теперь феерит в «Баварии»? При этом они продолжают навязывать борьбу в сильнейшей лиге мира.

Будем верить и болеть за то, чтобы «Шахтер» вышел в финал. Мы радуемся, что Украина получает столь важные баллы в таблицу коэффициентов.

Не будем забегать вперед, но мы все очень рады, что можем смотреть настоящую еврокубковую весну с участием нашей команды», – подытожил Богданов.

По теме:
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
К сожалению это маловероятно, но конечно хотелось бы.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем