  Защитник АЗ: «Матч против Шахтера? Мы могли добиться гораздо большего»
17 апреля 2026, 07:49
174
0

Защитник АЗ: «Матч против Шахтера? Мы могли добиться гораздо большего»

Билли ван Дейл выразил свое мнение

17 апреля 2026, 07:49 |
174
0
Защитник АЗ: «Матч против Шахтера? Мы могли добиться гораздо большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Билли ван Дейл

Защитник АЗ Билли ван Дейл поделился эмоциями после ничьей своей команды против донецкого Шахтера (2:2), которая не позволила нидерландскому клубу квалифицироваться в полуфинал Лиги конференций.

«Они часто забросали мяч нам за спины, но это не стало сюрпризом, поскольку нам приходилось рисковать и играть персонально, так что за нашей линией защиты оставалось свободное пространство. Я вспоминаю о нашей еврокампании с гордостью.

Но мы могли добиться гораздо большего. Мы подвели сами себя на прошлой неделе. Мы очень усложнили себе задачу, и в конце концов исправить ситуацию оказалось слишком тяжело», – сказал защитник.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.

Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
