Защитник АЗ: «Матч против Шахтера? Мы могли добиться гораздо большего»
Билли ван Дейл выразил свое мнение
Защитник АЗ Билли ван Дейл поделился эмоциями после ничьей своей команды против донецкого Шахтера (2:2), которая не позволила нидерландскому клубу квалифицироваться в полуфинал Лиги конференций.
«Они часто забросали мяч нам за спины, но это не стало сюрпризом, поскольку нам приходилось рисковать и играть персонально, так что за нашей линией защиты оставалось свободное пространство. Я вспоминаю о нашей еврокампании с гордостью.
Но мы могли добиться гораздо большего. Мы подвели сами себя на прошлой неделе. Мы очень усложнили себе задачу, и в конце концов исправить ситуацию оказалось слишком тяжело», – сказал защитник.
В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
