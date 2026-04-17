Коуч АЗ объяснил вылет из Лиги конференций от Шахтера: «Было сложно»

17 апреля 2026, 07:31
Лерой Эхтельд пообщался с журналистами после матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Эхтелд

Главный тренер АЗ Лерой Эхтельд поделился эмоциями после ничьей своей команды против донецкого Шахтера (2:2), которая не позволила нидерландскому клубу квалифицироваться в полуфинал Лиги конференций.

«Сначала было сложно, но потом мы смогли нажать на соперника и забили дважды. В перерыве решили играть еще более атакующее, и это дало немного больше опасности.

Гол Шина – это было хорошо. Если бы мы сразу забили третью, еще можно было бы поверить в результат. Но после 2:2 все было решено – этот гол пришел слишком быстро. Жаль. Мы еще на прошлой неделе все испортили, пропуская слишком быстрые голы.

Мы решили, что некоторые игроки сегодня получат отдых. Надеялись, что вышедшие сегодня покажут тот же уровень. Тогда у меня есть уверенность. Мы хотим выглядеть лучше, поэтому и подготовили этот план, который поддерживает вся команда», – сказал Эхтелд.

В полуфинале Лиги конференций донецкий Шахтер сыграет против Кристал Пелес, а в другом полуфинале встретятся Райо Вальекано и Страсбург. Финал Лиги конференций запланирован на среду, 27 мая.

