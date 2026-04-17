ВИДЕО. Футболист Динамо снимается в смешных рилсах с девушкой
Назар Волошин юморит вместе с Елизаветой Кандыбой
Футболист «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин стал героем одного из рилсов его девушки – Елизаветы Кандыбы.
Елизавета является блогеркой и инфлюенсеркой и временами публикует развлекательный контент.
В одном из последних видео Волошин проявил свои актерские качества, а пара разыграла сцену из бытовой жизни множество украинских пар.
«Ты сегодня так хорошо выглядишь», – говорит Назар. «А вчера значит не очень?», – ответила Лиза, на что футболист разводит руками с улыбкой на лице:
