Клуб УПЛ отреагировал на радостное событие: у футболиста родился ребенок

16 апреля голкипер «Кудровки» Роман Лепка пережил важный момент в жизни: он во второй раз стал отцом.

Его жена Татьяна ближе к вечеру родила дочь, которую пара назвала Марией.

«Кудровка» поздравила семью с пополнением и пожелала маленькой девочке всех благ.

«Желаем маленькой принцессе здоровья и счастливого детства. А родителям – сил, семейного уюта и мирного неба над головой», – поздравила игрока пресс-служба клуба.

Роман стал игроком «Кудровки» летом 2023 года и с тех пор вратарь отыграл за клуб всего 24 матча.