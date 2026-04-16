Экс-игрок сборной Украины впервые стал отцом: родилась дочь

Харьковский «Металлист 1925» сообщил радостную новость в жизни своего защитника Александра Мартынюка.

24-летний футболист и его возлюбленная Екатерина впервые стали родителями. В их семье появилась дочь Эмилия.

«Искренне поздравляем Александра и Екатерину Мартынюков с первенцем в их семье и желаем новорожденной большого счастья и крепкого здоровья», – написала пресс-служба «Металлиста 1925».

В этом сезоне Александр отыграл 16 матчей на клубном уровне, но отличиться голом или ассистом ему пока не удалось.