ФОТО. У звезды АПЛ умерла мама. Из-за этого он пропустил матч

Эллиот Андерсон пропустил матч против Порту

Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
Эллиот Андерсон пропустил матч «Ноттингем Форест» в Лиге Европы против «Порту» из-за смерти матери.

23-летний игрок не тренировался во вторник по «личным причинам», а перед игрой клуб подтвердил смерть его матери Хелен. В «Форест» выразили соболезнования, отметив, что все мысли сейчас с семьей Андерсона.

Неизвестно, сыграет ли он в ближайшем матче АПЛ с «Бернли».

Команда борется за выход в первый еврокубковый полуфинал с 1984 года.

По теме:
ФОТО. Бывший судья АПЛ оставил семье около £1,3 млн после смерти
Сельта – Фрайбург – 1:3 (1:6). Пушка Матановича. Видео голов и обзор
Брентфорд – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим Лапченко Источник: ESPN
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 07:00 0
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии

Камавинга досрочно покинул поле

Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16 апреля 2026, 21:40 63
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ

Донецкая команда вышла в полуфинал Лиги конференций

Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Футбол | 16.04.2026, 07:34
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 09:23
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Вратарь АЗ ЗУТ: «Никогда прежде не выходили в таком составе»
Футбол | 16.04.2026, 22:33
Вратарь АЗ ЗУТ: «Никогда прежде не выходили в таком составе»
Вратарь АЗ ЗУТ: «Никогда прежде не выходили в таком составе»
Популярные новости
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 23
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 43
Футбол
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
