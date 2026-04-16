ФОТО. У звезды АПЛ умерла мама. Из-за этого он пропустил матч
Эллиот Андерсон пропустил матч против Порту
23-летний игрок не тренировался во вторник по «личным причинам», а перед игрой клуб подтвердил смерть его матери Хелен. В «Форест» выразили соболезнования, отметив, что все мысли сейчас с семьей Андерсона.
Неизвестно, сыграет ли он в ближайшем матче АПЛ с «Бернли».
Команда борется за выход в первый еврокубковый полуфинал с 1984 года.
Elliot Anderson is unavailable for tonight’s fixture following the passing of his beloved mother, Helen.— Nottingham Forest (@NFFC) April 16, 2026
Everyone at Nottingham Forest Football Club extends its deepest condolences to Elliot and his family following this extremely sad news.
Our thoughts and heartfelt sympathies… pic.twitter.com/0FBB5lrPeC
