17 апреля 2026, 08:00 |
«Даже в УПЛ были матчи сложнее». Попов – об игре Шахтера с АЗ

Авторитетный в прошлом игрок сборной Украины дал оценку игре «горняков» в Лиге конференций

Вчера, 16 апреля «Шахтер» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций сыграл с АЗ вничью (2:2). А по сумме двух матчей победил – 5:2. И это позволило подопечным Арды Турана выйти в полуфинал турнира, где их ждет английский «Кристал Пэлас». Но это будет 30 апреля, а сейчас о матче в Нидерландах сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом универсал «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов.

– Сергей Александрович, по картинке показалось, что для «Шахтера» это был не самый сложный матч в сезоне. Вы согласны?
– В принципе, да. У «горняков» был запас в три мяча, поэтому они в большинстве своем действовали по счету. Даже в чемпионате были матчи более сложные и интригующие (улыбается). В прошедшем поединке команда действовала организовано, неплохо атаковала, но не хватало концовки, особенно в первом тайме.

– Было заметно, что по классу «Шахтер» превосходят своего оппонента, там и состав был экспериментальный, но почему не удалось закрыть матч намного раньше, чем под его занавес?
– Мне показалось, что донетчане хотели до верного разыгрывать мяч. А когда забили гол, чересчур успокоились. Расслабились и начали доигрывать, в атаке действовать больше индивидуально. Однако хозяева не имели права опускать руки при своих болельщиках. Эти факторы и сказалось на двух пропущенных мячах. Хорошо, что собрались и сумели быстро отыграться.

– По такой игре два пропущенных мяча многовато для «Шахтера»?
– Безусловно, поскольку кроме стандартных положений АЗ практически не доставлял мяч в штрафную площадь украинской команды.

– Кто вам запомнился в составе «Шахтера»?
– Я не сторонник кого-то выделять, но отмечу атакующую линию команды в лице Алиссона, Невертона и Кауана Элиаса, у которых многое получалось, они были быстрее и мастеровитее своих визави. Но стоит похвалить всех футболистов, кто-то больше, кто-то чуть меньше, но внес свою лепту в общую победу коллектива.

– В нашем разговоре вы вспомнили о чемпионате. Ближайший матч с «Полесьем» будет сложнее?
– Думаю, да. Можно вспомнить тот же поединок с ЛНЗ в прошлом туре. АЗ, ЛНЗ, АЗ, «Полесье» плюс переезды. Поэтому предстоящий матч будет и в физическом плане сложнее и по накалу он не будет простым для «Шахтера».

– Впереди команду Арды Турана ждет «Кристал Пэлас». Что скажите?
– Если озвучена задача, что «Шахтер» хочет выиграть Лигу конференций, то уже без разницы, с кем встречаться. Уверен, что с представителем английской Премьер-лиги будет на порядок труднее, но будем верить в общую победу украинской команду.

