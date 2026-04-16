  4. Дебютанты АЗ: «Один из лучших дней»
16 апреля 2026, 23:32 |
Дебютанты АЗ: «Один из лучших дней»

Бендегуз Ковач и Матейс Меню в восторге от выхода на поле в матче с «Шахтером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бендегуз Ковач

«Шахтер» прошел АЗ в четвертьфинале Лиги конференций (3:0 и 2:2), но для двух игроков нидерландского клуба этот вечер останется в памяти навсегда. Бендегуз Ковач провел на поле полчаса и отметился голевым пасом, а Матейс Меню вышел в компенсированное время.

«Мы должны показывать это в каждой игре. Если мы сделаем это в воскресенье, мы выиграем кубок. Тренер сказал мне, что есть большая вероятность, что я выйду на поле, и это произошло. Это очень красивое воспоминание; это один из лучших дней», – сказал Ковач.

«Матча немного, но я очень доволен. Они не смогут этого у меня отнять. Я боялся, что со мной случится так, что мяч не выйдет за пределы поля, поэтому я не смогу выйти на замену. Я просто старался наслаждаться игрой», – сказал Матейс Меню после матча.

Молодые игроки АЗ могут готовиться к финалу национального Кубка против НЕКа, а «Шахтер» оказался в полуфинале Лиги конференций.

АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Лига конференций АЗ Алкмаар - Шахтер
Руслан Полищук Источник: Voetbal International
