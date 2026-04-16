6-й лучший сезон. Украина набрала 8.312 баллов в сезонном рейтинге

Благодаря ничьей донецкого Шахтера во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций против АЗ и выходе в полуфинал турнира в активе Украины в евросезоне стало 8.312 баллов.

6.062 балла принес для Украины Шахтер, 1.750 – Динамо, 0.500 – Полесье.

8.312 баллов – это уже 6-й результат из 34 еврокампаний украинских команд в истории!

Рекордным для Украины остается сезон 2008/09, в котором было набрано 16.625 баллов.

Сезонные балы Украины в еврокубках