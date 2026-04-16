Англия16 апреля 2026, 22:35 |
В Арсенале отреагировали на шокирующую смерть чемпиона АПЛ
Автомобиль Александера Маннингера сбил поезд на железнодорожном переезде
Лондонский «Арсенал» отреагировал на внезапную смерть своего бывшего игрока, австрийского вратаря Александра Маннингера, автомобиль которого сбил поезд на железнодорожном переезде:
«Все в «Арсенале» потрясены и глубоко опечалены трагической смертью бывшего вратаря Алекса Маннингера. Все наши мысли с его семьей и близкими в это невероятно печальное время. Покойся с миром, Алекс».
В составе «Арсенала» Александр Маннингер стал чемпионом Английской Премьер-лиги в 1998 году.
