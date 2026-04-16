В Арсенале отреагировали на шокирующую смерть чемпиона АПЛ

Лондонский «Арсенал» отреагировал на внезапную смерть своего бывшего игрока, австрийского вратаря Александра Маннингера, автомобиль которого сбил поезд на железнодорожном переезде:

«Все в «Арсенале» потрясены и глубоко опечалены трагической смертью бывшего вратаря Алекса Маннингера. Все наши мысли с его семьей и близкими в это невероятно печальное время. Покойся с миром, Алекс».

В составе «Арсенала» Александр Маннингер стал чемпионом Английской Премьер-лиги в 1998 году.