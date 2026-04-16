Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Арсенале отреагировали на шокирующую смерть чемпиона АПЛ
Англия
16 апреля 2026, 22:35
921
0

В Арсенале отреагировали на шокирующую смерть чемпиона АПЛ

Автомобиль Александера Маннингера сбил поезд на железнодорожном переезде

16 апреля 2026, 22:35 |
921
0
В Арсенале отреагировали на шокирующую смерть чемпиона АПЛ
Sky Sports

Лондонский «Арсенал» отреагировал на внезапную смерть своего бывшего игрока, австрийского вратаря Александра Маннингера, автомобиль которого сбил поезд на железнодорожном переезде:

«Все в «Арсенале» потрясены и глубоко опечалены трагической смертью бывшего вратаря Алекса Маннингера. Все наши мысли с его семьей и близкими в это невероятно печальное время. Покойся с миром, Алекс».

В составе «Арсенала» Александр Маннингер стал чемпионом Английской Премьер-лиги в 1998 году.

смерть Алекс Маннингер Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем