В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК

Репортер УЕФА Дерек Брукман прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26 против голландского АЗ (2:2, 5:2 по сумме двух встреч):

«Первый тайм прошел вяло, но после перерыва игра действительно ожила. «Шахтер» вполне заслуженно вышел вперед и создавал впечатление, что полностью контролирует ход игры. Однако два великолепных гола от АЗ, забитые в течение семи минут, снова дали надежду болельщикам хозяев, но «Шахтер» снова провел великолепную контратаку, которую мастерски завершил вышедший на замену Лука Мейреллеш.

Мало кто может оспорить, что украинская команда заслуживает места в полуфинале, тогда как АЗ прославил Эредивизи своим выходом в четвертьфинал».