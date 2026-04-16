Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 апреля 2026, 20:55 | Обновлено 16 апреля 2026, 21:00
Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

16 апреля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде украинка сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 65). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится со второй сеяной Сораной Кырстей.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Щось бомонд притих. Це результат завищених очікувань від гри Олександри.
Ответить
+1
А от і бублики підвезли... Саша на стільки примітивно і передбачувано грає. Якось бездумно.... може ще прокинеться
Ответить
+1
Ох и чучело
Ответить
0
Ех, мабуть не буде трьох українок у ЧФ  цього Туру 
Ответить
0
Кудерметова її вкороченими мучала ,так і Бондар !
Ответить
-1
Нічого поки у Сашко не виходить.
Ответить
-1
Який поганий початок...
Ответить
-1
