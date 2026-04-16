Александра Олейникова – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 70) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде украинка сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 65). Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится со второй сеяной Сораной Кырстей.

