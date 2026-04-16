Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Во вторник и среду, 14-15 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.

В следующем раунде французский ПСЖ встретится с немецкой «Баварией», а в другом противостоянии сильнейшего определят мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

Аналитический портал Opta оценил шансы команды в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считаются подопечные Микеля Артеты, которые в четвертьфинале одолели лиссабонский «Спортинг».

Ожидается, что конкуренцию «канонирам» составит «Бавария» – подопечные Венсана Компани в зрелищном матче одолели мадридский «Реал» (4:3), выбив королевский клуб из турнира.

Шансы команд на выход в финал:

Арсенал Лондон – 73,40%

Бавария Мюнхен – 61,28%

ПСЖ – 38,72%

Атлетико Мадрид – 26,60%

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов: