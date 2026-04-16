Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Главным фаворитом турнира аналитический портал Opta считает лондонский «Арсенал»
Во вторник и среду, 14-15 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.
В следующем раунде французский ПСЖ встретится с немецкой «Баварией», а в другом противостоянии сильнейшего определят мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».
Аналитический портал Opta оценил шансы команды в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считаются подопечные Микеля Артеты, которые в четвертьфинале одолели лиссабонский «Спортинг».
Ожидается, что конкуренцию «канонирам» составит «Бавария» – подопечные Венсана Компани в зрелищном матче одолели мадридский «Реал» (4:3), выбив королевский клуб из турнира.
Шансы команд на выход в финал:
- Арсенал Лондон – 73,40%
- Бавария Мюнхен – 61,28%
- ПСЖ – 38,72%
- Атлетико Мадрид – 26,60%
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:
- Арсенал (Англия) – 36,75%
- Бавария (Германия) – 34,61%
- ПСЖ (Франция) – 19,35%
- Атлетико (Испания) – 9,29%
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
