16 апреля 2026, 21:27 | Обновлено 16 апреля 2026, 21:42
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Главным фаворитом турнира аналитический портал Opta считает лондонский «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Во вторник и среду, 14-15 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.

В следующем раунде французский ПСЖ встретится с немецкой «Баварией», а в другом противостоянии сильнейшего определят мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

Аналитический портал Opta оценил шансы команды в борьбе за престижный трофей – главным фаворитом считаются подопечные Микеля Артеты, которые в четвертьфинале одолели лиссабонский «Спортинг».

Ожидается, что конкуренцию «канонирам» составит «Бавария» – подопечные Венсана Компани в зрелищном матче одолели мадридский «Реал» (4:3), выбив королевский клуб из турнира.

Шансы команд на выход в финал:

  • Арсенал Лондон – 73,40%
  • Бавария Мюнхен – 61,28%
  • ПСЖ – 38,72%
  • Атлетико Мадрид – 26,60%

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:

  • Арсенал (Англия) – 36,75%
  • Бавария (Германия) – 34,61%
  • ПСЖ (Франция) – 19,35%
  • Атлетико (Испания) – 9,29%
Николай Тытюк Источник: The Analyst
