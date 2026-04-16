Без права на ошибку. Букмекеры обновили коэффициенты на АЗ – Шахтер

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между нидерландским АЗ и донецким «Шахтером».

Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.

После победы 3:0 в первом матче шансы «Шахтера» на выход в полуфинал Лиги конференций оцениваются коэффициентом 1,07 – букмекеры не верят в камбэк АЗ и дают на их проход коэффициент 9,00.

Поединок состоится в Алкмаре на стадионе «АФАС». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.