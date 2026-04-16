Экс-полузащитник сборной Украины: «АЗ попытается забить быстрый гол»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем закончится ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между «горняками» и нидерландским АЗ, который пройдет в Алкмааре 16 апреля.

«Я не ожидаю зрелищного футбола. Будет игра на результат. Хозяева будут пытаться с первых минут взять мяч под свой контроль и забить быстрый гол. Такое развитие событий еще даст им шанс наверстать упущенное на прошлой неделе в польском Кракове.

Вот почему дончанам следует быть настороже и постараться с первых минут навязать АЗ свою игру. Активно прессинговать уже на половине поля алкмаарцев, пытаться лишить их мяча.

Конечно, после 3:0 в первом противостоянии психологическое преимущество будет на стороне «Шахтера». Но, убежден, что наставник дончан Арда Туран будет настраивать своих подопечных забыть об итоге поединка в Кракове. Потому что в Алкмааре нельзя быть легкомысленными. Соперник в родных стенах еще будет прилагать усилия для реванша. Тем не менее, АЗ этого сделать не удастся. Ставлю на результативную ничью – 1:1 и проход «Шахтера» в полуфинал Лиги конференций».