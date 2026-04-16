  4. Экс-полузащитник сборной Украины: «АЗ попытается забить быстрый гол»
16 апреля 2026, 18:42 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:34
Экс-полузащитник сборной Украины: «АЗ попытается забить быстрый гол»

«Горнякам» важно будет лишить АЗ мяча

Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем закончится ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между «горняками» и нидерландским АЗ, который пройдет в Алкмааре 16 апреля.

«Я не ожидаю зрелищного футбола. Будет игра на результат. Хозяева будут пытаться с первых минут взять мяч под свой контроль и забить быстрый гол. Такое развитие событий еще даст им шанс наверстать упущенное на прошлой неделе в польском Кракове.

Вот почему дончанам следует быть настороже и постараться с первых минут навязать АЗ свою игру. Активно прессинговать уже на половине поля алкмаарцев, пытаться лишить их мяча.

Конечно, после 3:0 в первом противостоянии психологическое преимущество будет на стороне «Шахтера». Но, убежден, что наставник дончан Арда Туран будет настраивать своих подопечных забыть об итоге поединка в Кракове. Потому что в Алкмааре нельзя быть легкомысленными. Соперник в родных стенах еще будет прилагать усилия для реванша. Тем не менее, АЗ этого сделать не удастся. Ставлю на результативную ничью – 1:1 и проход «Шахтера» в полуфинал Лиги конференций».

Страсбург – Майнц. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Лига конференций. Матчи 1/4 финала, 16 апреля. Смотреть онлайн LIVE
АЗ Алкмаар – Шахтер. Лига конференций. Видео голов и обзор (обновляется)
Андрей Писаренко Sport.ua
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 07:00 0
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии

Камавинга досрочно покинул поле

Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16 апреля 2026, 08:22 0
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»

Нидерландец должен был провести бой против Джошуа

Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
Футбол | 16.04.2026, 18:31
Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
Один из самых дорогих трансферов АПЛ. Топ-клубы нацелены на вингера
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Футбол | 16.04.2026, 11:34
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
«Нам надо еще 4,5 балла, чтобы выйти в ЛЧ». Арда Туран удивил журналистов
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 43
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 18
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 49
Футбол
