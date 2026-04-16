Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике
Португалия
16 апреля 2026, 18:22 | Обновлено 16 апреля 2026, 18:23
1

В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике

Журналистка Рита Педросо – о ситуации с украинским хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Заместитель главного редактора издания Record Рита Педросо объяснила, почему в лиссабонской «Бенфике» рассматривают возможность продажи украинского полузащитника Георгия Судакова.

«В следующее трансферное окно с Судаковым может произойти что угодно, включая уход из «Бенфики». Украинский игрок является предметом возможных переговоров со стороны «Бенфики».

Есть несколько причин, которые ставят его на путь ухода. Во-первых, финансовые, поскольку трансфер Судакова является большой инвестицией для «Бенфики», он даже может стать самым дорогим игроком в истории клуба, а также по спортивным соображениям.

И тоже у нас есть новые данные. Согласно тому, что нам удалось выяснить, Жозе Моуриньо, скажем так, не в эйфории от игрока сборной Украины. Судаков обладает характеристиками, не считающимися важными для игры за «Бенфику».

Кроме того, для самого Судакова этот переход в «Бенфику» – это его первое приключение за пределами своей страны, оно повлияло на большие ожидания. Поэтому сам игрок также признает, в определенной степени, изменения», – заявила Педросо.

Сообщалось, что экс-директор Бенфики Антонио Фигейредо наехал на Моуриньо через Судакова.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Антон Романенко Источник: Record.pt
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"...Судаков має характеристики, які не вважаються важливими для гри за «Бенфіку"
Как дипломатично сформулировала😄
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем