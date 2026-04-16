В Португалии объяснили, почему Моуриньо не хочет видеть Судакова в Бенфике

Заместитель главного редактора издания Record Рита Педросо объяснила, почему в лиссабонской «Бенфике» рассматривают возможность продажи украинского полузащитника Георгия Судакова.

«В следующее трансферное окно с Судаковым может произойти что угодно, включая уход из «Бенфики». Украинский игрок является предметом возможных переговоров со стороны «Бенфики».

Есть несколько причин, которые ставят его на путь ухода. Во-первых, финансовые, поскольку трансфер Судакова является большой инвестицией для «Бенфики», он даже может стать самым дорогим игроком в истории клуба, а также по спортивным соображениям.

И тоже у нас есть новые данные. Согласно тому, что нам удалось выяснить, Жозе Моуриньо, скажем так, не в эйфории от игрока сборной Украины. Судаков обладает характеристиками, не считающимися важными для игры за «Бенфику».

Кроме того, для самого Судакова этот переход в «Бенфику» – это его первое приключение за пределами своей страны, оно повлияло на большие ожидания. Поэтому сам игрок также признает, в определенной степени, изменения», – заявила Педросо.

Сообщалось, что экс-директор Бенфики Антонио Фигейредо наехал на Моуриньо через Судакова.