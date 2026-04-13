«Такого не ожидал». Экс-директор Бенфики наехал на Моуриньо из-за Судакова

Бывший директор «Бенфики» Антонио Фигейредо подверг критике главного тренера лиссабонской команды Жозе Моуриньо, ранее обвинившего своих игроков в ничейном результате матча 28-го тура чемпионата Португалии с «Каза Пией» (1:1).

«Это очень негативное заявление. Честно говоря, я не ожидал услышать ее от Жозе Моуриньо, потому что у меня создалось впечатление, что он защищает своих игроков, объединяет их. Но эти слова не объединяют и не дают игрокам сил продолжать верить в себя и бороться за победу. Если что-то идет не так, генерал всегда будет главным виновником. Легко обвинить солдат, капралов и сержантов.

Моуриньо следует провести самоанализ и объяснить, почему спустя столько месяцев команда до сих пор не понимает важности такой игры. Как португалец, я очень горжусь всем, чего уже достиг Моуриньо. Я аплодирую ему. Но это не дает ему права выставлять меня и всех болельщиков «Бенфики» дураками», – сказал Фигейредо в интервью Record.

Сообщалось, что слова Моуриньо относительно ничьей с «Каза Пией» касались украинского полузащитника Георгия Судакова и еще трех его одноклубников.