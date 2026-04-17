Зидан получил предложение от Реала и назвал команду, которую возглавит
Тренер возглавит сборную Франции
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пытался вернуть Зинедина Зидана в клуб, сделав ему официальное предложение.
Однако, по информации источника, французский тренер отказался, объяснив это тем, что уже имеет договоренность со сборной Франции.
Зинедин Зидан в 2016–2018 годах выиграл вместе с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, а также чемпионат Испании и другие трофеи. После возвращения в 2019 году добавил еще один титул Ла Лиги.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
