Зидан получил предложение от Реала и назвал команду, которую возглавит

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пытался вернуть Зинедина Зидана в клуб, сделав ему официальное предложение.

Однако, по информации источника, французский тренер отказался, объяснив это тем, что уже имеет договоренность со сборной Франции.

Зинедин Зидан в 2016–2018 годах выиграл вместе с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, а также чемпионат Испании и другие трофеи. После возвращения в 2019 году добавил еще один титул Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.