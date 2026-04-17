Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан получил предложение от Реала и назвал команду, которую возглавит
Испания
17 апреля 2026, 23:02
Зидан получил предложение от Реала и назвал команду, которую возглавит

Тренер возглавит сборную Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пытался вернуть Зинедина Зидана в клуб, сделав ему официальное предложение.

Однако, по информации источника, французский тренер отказался, объяснив это тем, что уже имеет договоренность со сборной Франции.

Зинедин Зидан в 2016–2018 годах выиграл вместе с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, а также чемпионат Испании и другие трофеи. После возвращения в 2019 году добавил еще один титул Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Дмитрий Олийченко Источник: Onda Cero
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем