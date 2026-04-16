В УАФ не спешат с увольнением Реброва

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что вопрос о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве не будет рассматриваться на ближайшем Конгрессе Украинской ассоциации футбола.

По его информации, ежегодный отчет организации состоится в Ужгороде, однако тема наставника национальной команды в повестку дня не включена. В то же время ожидаются изменения в составе Исполкома УАФ. В частности, в него могут войти руководители региональных ассоциаций – Иван Дуран, Тарас Клим и Николай Белый.

Напомним, что контракт Реброва с ассоциацией действует до 30 июля 2026 года.