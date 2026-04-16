Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ не спешат с увольнением Реброва
Сборная УКРАИНЫ
16 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 16 апреля 2026, 17:00
В УАФ не спешат с увольнением Реброва

На Конгрессе Украинской ассоциации футбола этот вопрос не будет подниматься

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что вопрос о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве не будет рассматриваться на ближайшем Конгрессе Украинской ассоциации футбола.

По его информации, ежегодный отчет организации состоится в Ужгороде, однако тема наставника национальной команды в повестку дня не включена. В то же время ожидаются изменения в составе Исполкома УАФ. В частности, в него могут войти руководители региональных ассоциаций – Иван Дуран, Тарас Клим и Николай Белый.

Напомним, что контракт Реброва с ассоциацией действует до 30 июля 2026 года.

Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем