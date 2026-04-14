Реброва хочет назначить 20-кратный чемпион страны. Большой интерес

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва скоро заканчивается контракт — он может покинуть команду летом.

Как отмечает украинский журналист Игорь Бурбас, Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне, где к нему проявляют интерес. Заинтересованность в украинском тренере проявляет 20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос», который хотел подписать тренера еще осенью 2025 года.

Отмечается, что «Панатинаикос» готов в любой момент пригласить Реброва в команду, если тот даст свое согласие.

На клубном уровне Ребров тренировал «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».