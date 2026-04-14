Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реброва хочет назначить 20-кратный чемпион страны. Большой интерес
Греция
14 апреля 2026, 21:42
УАФ. Сергей Ребров

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва скоро заканчивается контракт — он может покинуть команду летом.

Как отмечает украинский журналист Игорь Бурбас, Ребров может продолжить карьеру на клубном уровне, где к нему проявляют интерес. Заинтересованность в украинском тренере проявляет 20-кратный чемпион Греции «Панатинаикос», который хотел подписать тренера еще осенью 2025 года.

Отмечается, что «Панатинаикос» готов в любой момент пригласить Реброва в команду, если тот даст свое согласие.

На клубном уровне Ребров тренировал «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».

По теме:
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем