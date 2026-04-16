Гандикап для Шахтера в 3 гола. Сетка плей-офф: ответные матчи 1/4 финала ЛК

Вечером 16 апреля состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

В этот вечер будут определены полуфинальные пары третьего по силе еврокубкового турнира.

Донецкий Шахтер в 1/4 финала ЛК в 19:45 на выезде сыграет против нидерландского АЗ Алкмаар, имея в активе гандикап в 3 мяча после первой игры [3:0].

В других матчах в 22:00 встретятся: Страсбург – Майнц [0:2], Фиорентина – Кристал Пэлас [0:3], АЕК Афины – Райо Вальекано [0:3].

Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая, а финал Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

1/4 финала. Ответные матчи. 16 апреля 2026

Расписание матчей

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Шахтер (Украина) [первый матч – 0:3]

22:00. Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) [первый матч – 0:2]

22:00. Фиорентина (Италия) – Кристал Пэлас (Англия) [первый матч – 0:3]

22:00. АЕК Афины (Греция) – Райо Вальекано (Испания) [первый матч – 0:3]

Сетка плей-офф

