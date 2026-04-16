Не стало экс-голкипера Ювентуса, Арсенала и Ливерпуля. Он выигрывал АПЛ
Из жизни ушел Алекс Маннингер
На 49-м году жизни не стало экс-вратаря сборной Австрии Алекса Маннингера.
Машину австрийца сбил поезд на железнодорожном переезде.
На протяжении своей карьеры Маннингер защищал цвета «Казино» Зальцбург, «Форвертса», «ГАКа», «Арсенала», «Эспаньола», «Торино», «Болоньи», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Сиены», «РБ» Зальцбург» и «Аугсбурга». С «канонирами» он стал чемпионом Англии в 1998-м году.
Всего на счету австрийца 320 матчей на клубном уровне, 89 из которых стали сухими. Также он провел 33 игры за сборную Австрии.
