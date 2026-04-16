Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не стало экс-голкипера Ювентуса, Арсенала и Ливерпуля. Он выигрывал АПЛ
Другие новости
16 апреля 2026, 16:26 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:58
783
0

Не стало экс-голкипера Ювентуса, Арсенала и Ливерпуля. Он выигрывал АПЛ

Из жизни ушел Алекс Маннингер

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Маннингер

На 49-м году жизни не стало экс-вратаря сборной Австрии Алекса Маннингера.

Машину австрийца сбил поезд на железнодорожном переезде.

На протяжении своей карьеры Маннингер защищал цвета «Казино» Зальцбург, «Форвертса», «ГАКа», «Арсенала», «Эспаньола», «Торино», «Болоньи», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Сиены», «РБ» Зальцбург» и «Аугсбурга». С «канонирами» он стал чемпионом Англии в 1998-м году.

Всего на счету австрийца 320 матчей на клубном уровне, 89 из которых стали сухими. Также он провел 33 игры за сборную Австрии.

Ранее из жизни ушел легендарный защитник «Реала».

По теме:
Флорентино ПЕРЕС: «Он навсегда останется в нашей памяти»
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
Алекс Маннингер смерть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»
Футбол | 16 апреля 2026, 15:36 0
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»
Экс-форвард сборной Украины: «Шахтер на ходу и будет искать ошибку АЗ»

Вновь соперничество будет проходить на встречных курсах

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Футбол | 16 апреля 2026, 06:23 13
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
Футбол | 16.04.2026, 08:32
Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Бокс | 16.04.2026, 08:22
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 1
Другие виды
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 15
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 49
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем