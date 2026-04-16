50 голов в 42 матчах. Лишь Месси был быстрее Кейна

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил за клуб 50 голов в сезоне: 31 – Бундеслига, 12 – Лига чемпионов, 6 – Кубок Германии, 1 – Суперкубок Германии.

Для этого ему понадобилось всего 42 матча.

В истории топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке только Лионель Месси сумел быстрее Кейна достичь отметки в 50 забитых мячей в сезоне.

Произошло это в сезоне 2012/13, в котором аргентинец совершил это за 40 матчей в составе Барселоны.

Игроки топ-5 лиг с наименьшим количеством матчей, необходимых для 50 голов за клуб в одном сезоне во всех турнирах (в XXI веке)