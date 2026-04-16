50 голов в 42 матчах. Лишь Месси был быстрее Кейна
Топ-10 футболистов с наименьшим количеством матчей, необходимых для 50 голов за клуб в одном сезоне
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил за клуб 50 голов в сезоне: 31 – Бундеслига, 12 – Лига чемпионов, 6 – Кубок Германии, 1 – Суперкубок Германии.
Для этого ему понадобилось всего 42 матча.
В истории топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке только Лионель Месси сумел быстрее Кейна достичь отметки в 50 забитых мячей в сезоне.
Произошло это в сезоне 2012/13, в котором аргентинец совершил это за 40 матчей в составе Барселоны.
Игроки топ-5 лиг с наименьшим количеством матчей, необходимых для 50 голов за клуб в одном сезоне во всех турнирах (в XXI веке)
- 40 – Лионель Месси (Барселона), 2012/13
- 42 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26
- 43 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
- 43 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
- 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 2022/23
- 45 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
- 45 – Криштиану Роналду (Реал), 2014/15
- 46 – Роберт Левандовски (Бавария), 2017/18
- 47 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
- 47 – Криштиану Роналду (Реал), 2011/12
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы попали в группу B
Камавинга досрочно покинул поле