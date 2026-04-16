16 апреля 2026, 15:56 | Обновлено 16 апреля 2026, 15:57
50 голов в 42 матчах. Лишь Месси был быстрее Кейна

Топ-10 футболистов с наименьшим количеством матчей, необходимых для 50 голов за клуб в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил за клуб 50 голов в сезоне: 31 – Бундеслига, 12 – Лига чемпионов, 6 – Кубок Германии, 1 – Суперкубок Германии.

Для этого ему понадобилось всего 42 матча.

В истории топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке только Лионель Месси сумел быстрее Кейна достичь отметки в 50 забитых мячей в сезоне.

Произошло это в сезоне 2012/13, в котором аргентинец совершил это за 40 матчей в составе Барселоны.

Игроки топ-5 лиг с наименьшим количеством матчей, необходимых для 50 голов за клуб в одном сезоне во всех турнирах (в XXI веке)

  • 40 – Лионель Месси (Барселона), 2012/13
  • 42 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26
  • 43 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
  • 43 – Роберт Левандовски (Бавария), 2019/20
  • 44 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 2022/23
  • 45 – Криштиану Роналду (Реал), 2013/14
  • 45 – Криштиану Роналду (Реал), 2014/15
  • 46 – Роберт Левандовски (Бавария), 2017/18
  • 47 – Криштиану Роналду (Реал), 2015/16
  • 47 – Криштиану Роналду (Реал), 2011/12
