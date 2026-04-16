  4. Шевченко вышел с официальным обращением: «Спасибо за приезд в Украину»
Шевченко вышел с официальным обращением: «Спасибо за приезд в Украину»

В четверг, 16 апреля, в Ужгороде стартовал Конгресс Украинской ассоциации футбола

16 апреля 2026, 18:11 |
1001
3 Comments
Instagram. Андрей Шевченко

В четверг, 16 апреля, в Ужгороде открылся ХХVІІІ Конгресс Украинской ассоциации футбола, и в его рамках начал работу форум УАФ и ФИФА «Развитие украинского футбола в условиях войны».

С официальным обращением к присутствующим выступил президент УАФ Андрей Шевченко:

«Благодарю всех, кто сегодня прибыл на очередной Конгресс УАФ. В рамках ежегодного съезда мы решили в текущем году расширить потенциал события. Впервые мы начинаем «Форум по развитию украинского футбола в условиях войны».

В рамках этого мероприятия вы получите много новой полезной информации от ФИФА и УАФ, сможете пообщаться и обменяться опытом.

Благодарю регионального технического консультанта ФИФА Гайоза Дарсадзе за приезд в Украину во время войны – мы ценим вашу преданность делу и поддержку нашей страны.

Также я рад приветствовать заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиту. В непростые для нашего государства времена вы не только помните о футболе, но и делаете реальные действия по его поддержке и развитию.

Я хочу отметить важность коммуникации между футбольными структурами и государством – это фундамент для действительно влиятельных проектов и инициатив. Желаю всем нам продуктивной работы», – обратился к собравшимся президент УАФ.

Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко конгресс УАФ ФИФА
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Бла-бла-бла, круговая показуха и ещё большая коррупция. Чем больше всего этого - тем хуже уровень футбола в Украине. Молчал бы лучше.
Дякую за приїзд в Україну - це так наче до самого Шевченка зверталися з такими словами. Знаходить час знизойти кілька разів на рік між іграми в падел і гольф. 
Думаю,вже час провести аудит діяльності цього дєятєля..
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
