Шевченко вышел с официальным обращением: «Спасибо за приезд в Украину»
В четверг, 16 апреля, в Ужгороде стартовал Конгресс Украинской ассоциации футбола
В четверг, 16 апреля, в Ужгороде открылся ХХVІІІ Конгресс Украинской ассоциации футбола, и в его рамках начал работу форум УАФ и ФИФА «Развитие украинского футбола в условиях войны».
С официальным обращением к присутствующим выступил президент УАФ Андрей Шевченко:
«Благодарю всех, кто сегодня прибыл на очередной Конгресс УАФ. В рамках ежегодного съезда мы решили в текущем году расширить потенциал события. Впервые мы начинаем «Форум по развитию украинского футбола в условиях войны».
В рамках этого мероприятия вы получите много новой полезной информации от ФИФА и УАФ, сможете пообщаться и обменяться опытом.
Благодарю регионального технического консультанта ФИФА Гайоза Дарсадзе за приезд в Украину во время войны – мы ценим вашу преданность делу и поддержку нашей страны.
Также я рад приветствовать заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиту. В непростые для нашего государства времена вы не только помните о футболе, но и делаете реальные действия по его поддержке и развитию.
Я хочу отметить важность коммуникации между футбольными структурами и государством – это фундамент для действительно влиятельных проектов и инициатив. Желаю всем нам продуктивной работы», – обратился к собравшимся президент УАФ.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый португальский специалист больше не заинтересован в услугах Георгия Судакова
Украинец пропустил четыре гола