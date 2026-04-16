Шевченко вышел с официальным обращением: «Спасибо за приезд в Украину»

В четверг, 16 апреля, в Ужгороде открылся ХХVІІІ Конгресс Украинской ассоциации футбола, и в его рамках начал работу форум УАФ и ФИФА «Развитие украинского футбола в условиях войны».

С официальным обращением к присутствующим выступил президент УАФ Андрей Шевченко:

«Благодарю всех, кто сегодня прибыл на очередной Конгресс УАФ. В рамках ежегодного съезда мы решили в текущем году расширить потенциал события. Впервые мы начинаем «Форум по развитию украинского футбола в условиях войны».

В рамках этого мероприятия вы получите много новой полезной информации от ФИФА и УАФ, сможете пообщаться и обменяться опытом.

Благодарю регионального технического консультанта ФИФА Гайоза Дарсадзе за приезд в Украину во время войны – мы ценим вашу преданность делу и поддержку нашей страны.

Также я рад приветствовать заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиту. В непростые для нашего государства времена вы не только помните о футболе, но и делаете реальные действия по его поддержке и развитию.

Я хочу отметить важность коммуникации между футбольными структурами и государством – это фундамент для действительно влиятельных проектов и инициатив. Желаю всем нам продуктивной работы», – обратился к собравшимся президент УАФ.