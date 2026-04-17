Время перемен: 6 игроков, которых должен продать МЮ в межсезонье

Независимо от того, кто будет главным тренером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, клуб уже сейчас работает над усилением состава, а матч против «Лидса» показал, что перемены действительно необходимы. Глава отдела скаутинга Кристофер Вивелл и спортивный директор Джейсон Уилкокс уже планируют летнее трансферное окно.

Поиск нового опорника, который займет место Каземиро, станет одной из главных задач. Инвестиции в одного или двух крайних защитников также должны быть приоритетными. При этом Каземиро – не единственный, кто покинет клуб по истечении контракта в июне: Джейдон Санчо и Тайрелл Маласия тоже, скорее всего, уйдут на правах свободных агентов.

За этих троих «МЮ» не получит никаких денег, но их уход приведет к значительной экономии на зарплате, которую можно будет направить на приобретение новых футболистов. Кроме того, есть еще как минимум 6 игроков, которых манкунианцы могут или даже должны продать для получения выгоды и дальнейшей перестройки состава.

Мэйсон Маунт

Getty Images/Global Images Ukraine

Рубен Аморим отмечал большое желание Маунта сражаться за «Юнайтед», но как бы Мэйсон ни стремился избавиться от проблем с травмами и стать игроком основного состава, ему это не удается. 27-летний хавбек сыграл 67 матчей за «МЮ» после перехода из «Челси» за 60 млн фунтов в 2023 году, проводя на поле в среднем по 879 минут за сезон.

За это время Маунт забил всего 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Это является огромным разочарованием, учитывая, что за год до перехода к манкунианцам он записал на свой счет 29 очков по системе гол+пас.

Семь травм привели к тому, что Мэйсон провел в общей сложности 11 месяцев вне игры, пропустив 58 матчей. Такая статистика повреждений означает, что продать его будет непросто, но «Юнайтед» понимает, что больше не может на него полагаться.

Мануэль Угарте

Когда «МЮ» подписал Угарте из «ПСЖ», ожидалось, что он займет место Каземиро в центре поля, поскольку экс-игрок «Реала», казалось, терял форму и собирался покинуть «Олд Траффорд». Однако все произошло совсем наоборот: бразилец вернул себе место основного опорного полузащитника, а уругваец оказался на скамейке запасных.

Угарте только один раз вышел на поле в стартовом составе под руководством Майкла Каррика, и даже потерял доверие Аморима, хотя португалец был его наставником еще в «Спортинге». Более того, сообщалось, что Рубен перед всей командой выражал разочарование игрой 25-летнего хавбека.

Манкунианцам придется смириться с еще одной неудачей на трансферном рынке, если они продадут Угарте, но любая полученная сумма поможет им в поиске замены Каземиро.

Расмус Хойлунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Хойлунд относится к тем игрокам, которые возродили карьеру за пределами «Олд Траффорд». В конце прошлого лета Расмус перешел в «Наполи» на правах аренды, где является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, записав на свой счет 14 голов и 5 результативных передач во всех турнирах.

Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна заявил в марте, что они намерены подписать 23-летнего форварда на постоянной основе, и активируют оговоренную с «Юнайтед» сумму в 44 млн евро при условии выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. Учитывая, что «адзурри» занимают 2-е место в турнирной таблице Серии А, этот вопрос можно считать решенным.

Джошуа Зиркзе

Зиркзе ни разу не выходил на поле в стартовом составе при Каррике, а в целом последний раз появлялся в старте в конце декабря в матче против «Вулверхэмптона», в котором забил гол, но на второй тайм не вышел. В текущем сезоне у 24-летнего нападающего всего 2 гола и 1 ассист во всех турнирах.

С момента перехода из «Болоньи» за 34 млн фунтов в 2024 году он отметился 11 результативными действиями. Это очень слабый показатель, но при этом сразу несколько итальянских клубов заинтересованы в подписании Зиркзе, а в январе «Рома» хотела его арендовать.

Высока вероятность, что «МЮ» продаст игрока предстоящим летом, поскольку он не смог доказать, что у него есть долгосрочное будущее в клубе. Более того, часто создавалось впечатление, что голландец просто не справляется с интенсивным темпом английской Премьер-лиги.

Маркус Рэшфорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Рэшфорд – игрок, который потенциально может принести наибольшую прибыль, поскольку он проводит хороший сезон в «Барселоне» на правах аренды. Маркус записал на свой счет 12 голов и 13 результативных передач во всех турнирах, несмотря на то, что не является стабильным игроком основы.

В конце прошлого года сообщалось, что каталонцы активируют опцию выкупа 28-летнего вингера за 30 млн евро, о которой они договорились с манкунианцами прошлым летом. Но, согласно последним новостям, «сине-гранатовые» уже не так довольны выступлениями англичанина и хотят снизить его трансферную стоимость.

«Юнайтед» может отклонить сниженное предложение «Барселоны» и посмотреть, захочет ли заполучить Рэшфорда какой-либо другой клуб в Европе. При этом огромная зарплата Маркуса, которую выплачивают каталонцы в этом сезоне, остается серьезным препятствием для большинства команд. В то же время его возвращение на «Олд Траффорд» остается наименее реальным вариантом, несмотря на уход Аморима.

Андре Онана

Последний матч в составе «МЮ» Онана провел в августе 2025 года против «Гримсби Таун», который закончился унизительным поражением манкунианцев от клуба из четвертого дивизиона. Однако, выступая на правах аренды за «Трабзонспор», он возродил свою карьеру, помогая турецкому клубу бороться за титул.

Ранее сообщалось о намерениях 30-летнего голкипера вернуться в «Юнайтед» и бороться за статус первого номера. Однако «МЮ» не спешит давать еще один шанс камерунцу, особенно учитывая его оклад в 120 тыс. фунтов в неделю и стремление клубного руководства сократить зарплатный фонд.

Вряд ли манкунианцы смогут вернуть 47 млн фунтов, выплаченных за вратаря при его переходе из «Интера» в 2023-м году, но его опыт должен помочь клубу заработать значительную сумму, которую можно будет вложить в перестройку состава.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal