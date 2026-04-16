Арсенал в четвертый раз в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов
Вспомним, чем закончились для «канониров» три предыдущие попытки
Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории и во втором сезоне подряд сыграет в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.
Это стало возможным благодаря ничьей в домашнем четвертьфинальном матче против Спортинга.
Впервые Арсенал сыграл в полуфинале ЛЧ в сезоне 2005/06. Тогда в противостоянии с Вильярреалом все решил единственный гол в двух матчах (1:0 и 0:0), забитый игроком «канониров» Коло Туре. После этого Арсенал уступил Барселоне в финале со счетом 1:2.
Второй раз лондонцы сыграли на данной стадии турнира в сезоне 2008/09, где уступили другому английскому клубу Манчестер Юнайтед в обоих матчах (1:3 и 0:1). Единственный гол в составе Арсенала забил Робин Ван Перси.
В третий раз «канониры» приняли участие в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне 2024/25, где проиграли в обоих матчах ПСЖ (0:1 и 1:2). Единственным голом в составе Арсенала отличился Букайо Сака.
В сезоне 2025/26 соперником Арсенала в полуфинале станет Атлетико.
Арсенал в полуфиналах Лиги чемпионов
- 2025/26, Арсенал – Атлетико
- 2024/25, Арсенал – ПСЖ – 0:1–1:2
- 2008/09, Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3–0:1
- 2005/06, Арсенал – Вильярреал – 1:0–0:0
Бомбардиры Арсенала в полуфиналах Лиги чемпионов
- 1 – Коло Туре, Робин ван Перси, Букайо Сака
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенцы победили со счётом 4:3
Украинец пропустил четыре гола