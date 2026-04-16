На Ролан Гаррос пройдет вечер тенниса, музыки и веселья в честь Монфиса

На Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) состоится вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на Мейджоре.

Событие пройдет 21 мая, во время недели открытия турнира, на корте Филиппа Шатрие.

«Ролан Гаррос… мой последний Ролан Гаррос.

Странно это писать, но такова реальность. И вместо того, чтобы промолчать об этом, я решил отметить этот момент так, как это действительно в моем стиле.

Я позвонил друзьям. Настоящим друзьям. Игрокам, которых я уважаю и с которыми мы делили раздевалки, корты и веселые моменты. А также артистов, которых я глубоко люблю: Мэтта Покору, Мартина Сольвега, Franglish, потому что для меня теннис и музыка всегда были связаны. Это моя жизнь, это моя ДНК.

Мы встретимся в четверг, 21 мая, на центральном корте Ролан Гаррос на вечеринке, которую мы назвали просто: Gael & Friends.

Теннис, музыка, сюрпризы… и, прежде всего, любовь. Потому что именно это я всегда получал от вас, и именно это я хочу вам отдать в этот вечер.

Я хочу, чтобы мы вместе пережили что-то особенное. Что-то, что мы не забудем. До встречи в четверг, 21 мая», – подписал видео в социальных сетях Монфис.

Вечер под названием «Gael and friends» (Гаэль и друзья) станет «последним танцем» Монфиса на турнире Ролан Гаррос.

39-летний француз проводит последний сезон профессиональной карьеры.

Монфис, занимающий на этой неделе 200-е место в мировом рейтинге ATP, отсутствует в списке участников, но, как ожидается, получит wild card для своего последнего выступления на турнире Grand Slam.

Ранее, французский теннисист опубликовал видео, в котором сказал, что в этом году он готовит что-то особенное на Ролан Гаррос. Все детали станут известны 16 апреля.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 18 мая по 7 июня.