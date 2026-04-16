Лига чемпионов16 апреля 2026, 12:51 |
Беспроигрышная серия Арсенала в сезоне ЛЧ продолжается. Сколько уже матчей?
Вспомним все матчи «канониров» в текущем сезоне ЛЧ
Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 до 12 матчей.
Произошло это в домашнем четвертьфинальном матче против Спортинга (0:0).
Арсенал в текущем сезоне ЛЧ победил в 10 матчах и еще дважды сыграл вничью.
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (12)
- Арсенал – Спортинг – 0:0
- Спортинг – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Байер – 2:0
- Байер – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Кайрат – 3:2
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
