  4. Беспроигрышная серия Арсенала в сезоне ЛЧ продолжается. Сколько уже матчей?
Беспроигрышная серия Арсенала в сезоне ЛЧ продолжается. Сколько уже матчей?

Вспомним все матчи «канониров» в текущем сезоне ЛЧ

Лондонский Арсенал продолжил свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 до 12 матчей.

Произошло это в домашнем четвертьфинальном матче против Спортинга (0:0).

Арсенал в текущем сезоне ЛЧ победил в 10 матчах и еще дважды сыграл вничью.

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (12)

  • Арсенал – Спортинг – 0:0
  • Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Байер – 2:0
  • Байер – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
По теме:
Звонок Чеферину и скандал в подтрибунке. Лапорта разгневан судейством
Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Арда Гюлер установил ряд достижений в игре против Баварии
статистика Лига чемпионов Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Байер Кайрат Алматы Интер Милан Брюгге Бавария Славия Прага Атлетико Мадрид Олимпиакос Пирей Атлетик Бильбао
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 12:39 4
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

«Мы должны оставаться скромными»

В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 07:00 0
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии

Камавинга досрочно покинул поле

Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Футбол | 16.04.2026, 07:49
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16.04.2026, 08:02
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Футбол | 16.04.2026, 12:29
Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Защитник Реала удивил поступком после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
14.04.2026, 09:00 12
Футбол
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 9
Бокс
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
