Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы знали, что Шахтер будет раскрываться и атаковать»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ничьей своей команды в матче против Шахтера (2:2) в 23 туре УПЛ.

– Кратко о матче с Шахтером.

– Сложный матч, я думаю, что этот матч понравился болельщикам. Четыре гола увидели, игра могла сложиться по-разному. Как в одну, так и в другую сторону. Результат ничья – закономерен. Хочу поблагодарить команду за то, что все, что мы тренировали при подготовке к матчу, футболисты выполняли. Конечно, не все получалось, но в целом футболисты выполнили установку, играли достаточно дисциплинированно.

– Олег Горин доигрывал матч вообще с перебинтованной головой, команда проявляла бойцовские качества. Удалось забить Шахтеру, что не так-то просто. По вашему мнению, вы получили одно очко или потеряли два?

– Матч мог закончиться по-разному. Считаю, что матч с Шахтером – это положительный результат.

– Вы всегда отмечаете львовских фанатов как образец того, как должны поддерживать болельщики. Как Вам сегодня поддержка на «Черкассы-Арене»?

– Хочу поблагодарить болельщиков, когда их столько приходит на футбол. Это благодаря футболистам и команде, потому что где-то частично команда заставляет болеть людей своими результатами. При случае хотел бы пригласить и на следующие матчи поддерживать команду, потому что очень хочется, чтобы футбол в Черкассах развивался. Такие матчи дают толчок к развитию футбола.

- Этот долгий перерыв между таймами, который сложился из-за воздушной тревоги, помогла ли она клубу немного успокоиться после довольно сумбурного первого тайма с большим количеством голов?

– Сыграли достаточно качественно первый тайм, если брать показатели этого тайма, то ЛНС имело преимущество в атаке. Во втором тайме мы играли более тактически по результату. Мы знали, что Шахтер будет раскрываться и атаковать. Знали, что у нас будут зоны, хотели использовать это. У нас было два-три момента, которые могли бы реализоваться на контратаках.

– В первом тайме темп был примерно равный у команд, а во втором, после 60-й минуты, наша команда физически подсела. Отборов очень мало было и темп очень низкий, это редко такое можно увидеть. Как это объяснимо?

– Мы играли вторым номером второй тайм. Это сложно играть без мяча. Оборону тоже нужно тренировать. Если думают, что в обороне просто играть, очень ошибаются. Там очень много взаимодействий, связей. Я не могу сказать, что сели во втором тайме, эпизод с моментом Пастуха, когда Микитишин отдавал передачу через поле, у нас три-четыре человека было в штрафной, мы могли это сделать. Просто показалось из-за того, что мы играли вторым номером.

– Вопрос о Пастухе: матч с Александрией показал, что он очень хорошо выходит на замену, больше сил и большая эффективность.

– Да у него и так много сил. У него были ошибки, но он достаточно качественно сыграл, не считаю, что может выходить только на замену. Как раз в таких матчах как Шахтер, наши гранды, такие футболисты, которые делают большой объем работы, они нужны. Особенно сегодня у нас центр поля был Дидык, Пастух, Рябов. Благодаря этому мы в первом тайме имели столько моментов и стандартов.

– Как сейчас ситуация с травмированными? И когда ждать возвращения Яшари?

– Он тренируется индивидуально, делает такую ​​уж достаточно работу приближенную к общей группе. В конце недели будем делать повторное МРТ, и согласно тому, будем принимать решение, когда он будет играть. Хотелось, чтобы он уже был готов на матч с Металлистом. Будем видеть по обновлению.

– Очень хороший футбол. Как удалось настроить команду на такой открытый футбол, какой был сегодня? Ведь в Черкассах это действительно был сегодня праздник. Было такое большое количество болельщиков.

– Особенно настраивать не нужно на такие матчи футболистов, но к ним нужно готовиться. Матч во Львове с Шахтером – это один матч, сегодня другой. И нужно было готовиться с тактической точки зрения. В тренировочном процессе мы к каждому сопернику придирчиво готовимся. У нас было указание играть агрессивно против Шахтера, не давать им работать с мячом и использовать сильные качества. К сожалению, пропустили нелогичный гол. Ничего, потому что в первом тайме два удара по воротам и два гола. Хорошо, что команда не сникла, а играла дальше, хотела достигать положительного результата.

– Твердохлеб в прошлом матче в основе вышел в центр. Видите ли Вы его в других матчах? На какой позиции и готов ли быть в старте?

– Сегодня это тактический момент был. В прошлом матче мы считали, что он подготовлен к игре с Кривбассом, под Кривбассом, под стилистику того клуба. Сегодня немного другой, потому что другой соперник. В основном составе играют те футболисты, которые по нашему мнению на сегодняшний день будут сильнее и лучше подготовлены. Будет ли он играть, я не знаю, как он завтра будет выглядеть в тренировочном процессе, насколько будет мотивированным. Каждый день в тренировочном процессе разный. Это все живые люди, со своими достоинствами и минусами, с этим нужно работать. Последние матчи он в центре поля играет как десятка, и сегодня вышел форвардом. У нас должно быть больше футболистов, которые могут играть на разных позициях. Например, сегодня Дидик сыграл опорным, и сыграл очень сильно на той позиции, в других матчах даже ЦЗ.

– В контексте потенциального выхода в еврокубки: сейчас у вашего соперника Шахтера был такой период, что 4 матча за 10 дней. В контексте ЛНЗ, если в следующем сезоне будет играть, как команда будет адаптироваться к этому? Много разъездов и мало времени на восстановление?

– Будем идти постепенно, мы никуда еще не вошли, и наша задача играть каждую игру на победу и выигрывать в каждом матче. А когда войдем, тогда можно будет об этом говорить, – сказал Пономарев.