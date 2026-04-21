Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах упустил шанс. Столько денег в Саудовской Аравии уже нет
Англия
21 апреля 2026, 17:45 | Обновлено 21 апреля 2026, 18:05
Салах упустил шанс. Столько денег в Саудовской Аравии уже нет

Игрок мог сменить команду раньше

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации британских СМИ, форвард Ливерпуля Мохамед Салах упустил возможность зарабатывать максимальные деньги в Саудовской Аравии.

Сообщается, что государство не собирается больше настолько разбрасываться деньгами, хотя и планирует сохранять большую вовлеченность в спортивные мероприятия.

Однако таких безумных контрактов, которые были до последнего времени, больше не будет. В частности, это связано с войной в Иране и финансовых потерях стран региона.

Ожидается, что Салах летом все равно окажется в Саудовской Аравии, но условия контракта будут не такими, как год назад.

Ранее египтянин уже объявил об уходе из Ливерпуля.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
нехай їде в США
