Салах упустил шанс. Столько денег в Саудовской Аравии уже нет
Игрок мог сменить команду раньше
По информации британских СМИ, форвард Ливерпуля Мохамед Салах упустил возможность зарабатывать максимальные деньги в Саудовской Аравии.
Сообщается, что государство не собирается больше настолько разбрасываться деньгами, хотя и планирует сохранять большую вовлеченность в спортивные мероприятия.
Однако таких безумных контрактов, которые были до последнего времени, больше не будет. В частности, это связано с войной в Иране и финансовых потерях стран региона.
Ожидается, что Салах летом все равно окажется в Саудовской Аравии, но условия контракта будут не такими, как год назад.
Ранее египтянин уже объявил об уходе из Ливерпуля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
