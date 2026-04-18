  4. Реал расстанется с игроком, из-за которого клуб уступил Баварии
18 апреля 2026, 02:02
Реал расстанется с игроком, из-за которого клуб уступил Баварии

Камавинга покинет команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Мадридский «Реал» определился с будущим полузащитника Эдуардо Камавинги после неудачного выступления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По информации источников, в клубе разочарованы действиями французского полузащитника, в частности его удалением в ключевой момент игры, которое существенно повлияло на ход поединка и позволило сопернику переломить ход встречи.

Сообщается, что руководство «Реала» больше не рассматривает Камавингу как неприкосновенного игрока и готово выслушать предложения по его трансферу летом. Ориентировочная сумма потенциальной продажи может составить около 40 миллионов евро.

Также отмечается, что интерес к футболисту может проявить «Пари Сен-Жермен», который внимательно следит за ситуацией.

По теме:
ФОТО. Горячая блондинка: жена футболиста Реала взорвала соцсети
ФОТО. Экс-тренер Реала показал, чем занимается после увольнения
Палмера веселят слухи об уходе из Челси в гранд из Манчестера
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
Футбол | 18 апреля 2026, 00:11 0
Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ

Кроваво-золотые одержали победу со счетом 3:2 в матче 30-го тура Лиги 1 2025/26

Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Бокс | 17 апреля 2026, 04:05 2
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»

Беллью нахваливает украинца

Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Футбол | 17.04.2026, 08:05
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Футбол | 17.04.2026, 17:31
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17.04.2026, 08:41
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Популярные новости
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 29
Бокс
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 29
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 89
Футбол
