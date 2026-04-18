Реал расстанется с игроком, из-за которого клуб уступил Баварии

Мадридский «Реал» определился с будущим полузащитника Эдуардо Камавинги после неудачного выступления в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По информации источников, в клубе разочарованы действиями французского полузащитника, в частности его удалением в ключевой момент игры, которое существенно повлияло на ход поединка и позволило сопернику переломить ход встречи.

Сообщается, что руководство «Реала» больше не рассматривает Камавингу как неприкосновенного игрока и готово выслушать предложения по его трансферу летом. Ориентировочная сумма потенциальной продажи может составить около 40 миллионов евро.

Также отмечается, что интерес к футболисту может проявить «Пари Сен-Жермен», который внимательно следит за ситуацией.