В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) вышла в полуфинал турнира.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» было глубоко разочаровано действиями Эдуардо Камавинги, вышедшего на замену. Футболист за восемь минут получил две желтые карточки, оставив команду в меньшинстве. Особенно возникают вопросы по поводу второй карточки игрока, которую он получил на чужой половине поля.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.