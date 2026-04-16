Арбелоа готов уйти из Реала после поражения от Баварии в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа заговорил о будущем после поражения «сливочных» от Баварии (3:4), которое не позволило мадридцам квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.

Если мне сегодня больно, то не за себя, а за Реал, потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов. Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков – не за себя.

Мое будущее меня почти не волнует. С тех пор, как я занял эту должность, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день», – заявил Арбелоа.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.