  Арбелоа готов уйти из Реала после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
16 апреля 2026, 09:52 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:58
990
Арбелоа готов уйти из Реала после поражения от Баварии в Лиге чемпионов

Коуч «сливочных» готов к любому решению руководства

16 апреля 2026, 09:52 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:58
990
Арбелоа готов уйти из Реала после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа заговорил о будущем после поражения «сливочных» от Баварии (3:4), которое не позволило мадридцам квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я не волнуюсь и пойму любое решение, которое может принять клуб. Я человек этого клуба.

Если мне сегодня больно, то не за себя, а за Реал, потому что в этом сезоне мы не выиграли 16-й титул Лиги чемпионов. Мне больно за игроков, за клуб, за болельщиков – не за себя.

Мое будущее меня почти не волнует. С тех пор, как я занял эту должность, это меня вообще не волновало. Чувствую, что сделал все возможное, чтобы помочь игрокам побеждать каждый день», – заявил Арбелоа.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Микель АРТЕТА: «Я благодарен игрокам. Нас ждут два волшебных вечера»
Микель АРТЕТА: «Я благодарен игрокам. Нас ждут два волшебных вечера»

Коуч «Арсенала» похвалил своих подопечных

Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Та хай вже дограє сезон, вже все просрано жодного титулу не буде.  Після сезону міняти тренера
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 13
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
15.04.2026, 05:25 19
Другие виды
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 11
Футбол
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 4
Бокс
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 7
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
