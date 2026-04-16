ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча

В Эквадоре во время матча был застрелен 48-летний арбитр Хавьер Ортега.

Нападавшие ворвались на поле и открыли огонь прямо во время игры, вызвав панику среди игроков и зрителей.

Судья скончался на месте, матч был немедленно остановлен. Преступники скрылись, а полиция начала расследование, рассматривая версию целенаправленного убийства. Правоохранители изучают видео и опрашивают свидетелей.

Футбольные организации уже потребовали усилить меры безопасности на матчах. В местной общине проходят акции памяти, а клуб приостановил игры до выяснения всех обстоятельств.