  4. ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
16 апреля 2026, 01:25
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча

Светлая память Хавьеру Ортеге...

The Sun. Хавьер Ортега

В Эквадоре во время матча был застрелен 48-летний арбитр Хавьер Ортега.

Нападавшие ворвались на поле и открыли огонь прямо во время игры, вызвав панику среди игроков и зрителей.

Судья скончался на месте, матч был немедленно остановлен. Преступники скрылись, а полиция начала расследование, рассматривая версию целенаправленного убийства. Правоохранители изучают видео и опрашивают свидетелей.

Футбольные организации уже потребовали усилить меры безопасности на матчах. В местной общине проходят акции памяти, а клуб приостановил игры до выяснения всех обстоятельств.

Максим Лапченко Источник: The Sun
